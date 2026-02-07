HABER

Eskihisar Sahili’nde ekosistemi canlandıracak dip temizliği yapıldı

Gebze Eskihisar Sahili’nde denizde birikmiş atıklar profesyonel dalgıçlar tarafından temizlendi. Dalgıçların yaptığı temizlikle hem deniz ekosistemi desteklendi hem de sahil daha temiz ve güvenli hale getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni eski günlerindeki temiz ve sağlıklı haline kavuşturma çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda başta "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi" olmak üzere çevre dostu birçok proje hayata geçiriliyor. Körfez’in doğal yaşam dengesinin korunması ve su kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyan temizlik çalışmaları ile Gebze Eskihisar Sahili’nde dip temizliği yapıldı.

Atıklar, Eskihisar Sahili’nde karaya çıkarıldı

Kocaeli Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada profesyonel dalgıçlar, Gebze Eskihisar Sahili’nde gerçekleştirdikleri dalış ile atıkları temizledi. Uzun yıllardır denizin dibinde biriken atıklar, dalgıçların özverili çalışmalarıyla su altından çıkarılarak karaya alındı. Bu sayede hem deniz ekosisteminin korunması sağlandı hem de sahilin ziyaretçilere daha güvenli ve temiz ortam sunması mümkün hale geldi.

İzmit Körfezi’nde çok yönlü temizlik

İzmit Körfezi’ni temiz ve sağlıklı yapıya kavuşturmak için kapsamlı çalışmalarına devam eden büyükşehir, Körfez’in dip tabanında biriken çamur ve atıkları temizleyerek su altı ekosistemini koruyor. Mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi için balıklandırma projesi devam ederken, doğal habitatların yetersiz olduğu bölgelerde ise türlerin çeşitliliği ve balık popülasyonunun çoğalmasını sağlamak için deniz altındaki yaşam yapay resiflerle canlandırılıyor. Ayrıca İzmit Körfezi’nde meydana gelebilecek fiziksel, biyolojik ve kimyasal değişimlerin önceden gözlenebilmesi için su kalitesi izleniyor.

İzmit Körfezi denizel izleme ve ekosistem çalışmaları

2007 yılından bu yana Körfez’in su kalitesi ve mansaplanan 12 dere kesintisiz izleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda çevresel kontrol ve iyileştirme önerileri geliştiriliyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile Dip Çamuru Temizliği sonrası alanlarda su kalitesi ve denizel biyoçeşitlilik izlemeleri sürdürülüyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ekosistem odaklı planlama ve modelleme çalışmaları yürütülürken, Gebze Teknik Üniversitesi ile derelerin dijital ikizleri oluşturularak, akış ve kirlilik senaryoları analiz ediliyor. Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle ise resif alanlarında habitat, tür yapısı ve restorasyon potansiyeli izleniyor.
Kaynak: İHA

