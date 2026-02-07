Bolu'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ali İhsan S. idaresindeki 06 FV 9278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatice S., Emre C.S. ve Eren S.T. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili tarafından inceleme başlattı.

