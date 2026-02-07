HABER

Yer: Bursa! 2 katlı kerpiç ev alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 katlı kerpiç ev, baca temizliği sırasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ömerli Mahallesi’nde İhsan Özdemir’e (65) ait 2 katlı kerpiç evde saat 16.30 sıralarında baca temizliği sırasında yangın çıktı. Bacada başlayan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı, dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. İhsan Özdemir, komşularının yardımıyla evden çıkarken, mahallede yangın nedeniyle yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

