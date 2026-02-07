Muğla'da su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi

Menteşe'de 4 Şubat akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Menteşe'de 24 saatte metrekareye 96 kilogram yağış düştü. Yağışların yarın etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan, su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır