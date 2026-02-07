HABER

Bina ilaçlaması faciaya dönüşüyordu! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir apartmanda haşere ilaçlaması yapıldığı sırada ilaçtan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası apartmanda ölçüm yapan AFAD ekipleri herhangi bir maddeye rastlamazken hastaneye kaldırılan 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki bir dairede tahta kurusu için ilaçlama yapıldı.

12 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 12 kişi çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Gece saatlerinde bina tahliye edildi. Apartman sakinlerinin bir kısmı misafirhanelerde kalırken bir kısmı ise geceyi akrabalarında geçirdi. Binada inceleme yapan AFAD KBRN ekiplerinin yaptığı ölçümlerde herhangi bir maddeye rastlamadı.

Sabah saatlerinde bina yeniden kullanıma açıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

