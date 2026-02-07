HABER

Soğukta üşüyen çocuğa ceketini çıkarıp veren kurye kameraya yansıdı

Eskişehir'de üşüdüğünü söyleyen 8 yaşındaki çocuğa ceketini çıkarıp veren kurye çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada gündem olan görüntüler takdir topladı.

Olay, geçtiğimiz gün Yenibağlar Mahallesi Sevingil Sokak'ta meydana geldi. Sipariş almak için sokak üzerindeki bir işletmeye giden 24 yaşındaki kurye Yalçın Demir ile çöp konteynerinin başında olan 2 çocuk arasında diyalog geçti. Çocuklardan birisi Demir'e üşüdüğünü söyledi. Duyduğu sözler karşısında büyük bir hayret ve üzüntü yaşayan Demir, üzerindeki ceketi çıkartıp çocuğa verdi. Bu anlar ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuryenin haberi olmadan sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Görenlerin içini ısıtan ilginç olayın hikayesini anlatan kurye Yalçın Demir, "Siparişimi aldıktan sonra oraya geldiğimde, bir abi ve kardeşi ile aramızda tatlı bir temas oldu. Normalde durumlarını anlamak ve yardımcı olmak için yanlarına yanaştım. Malum, böyle anlarda maddi yardımda bulunmayı, karınlarını doyurmayı ya da sıcak bir çorba ikram etmeyi düşünürsünüz. O sırada çocuklardan birisi benden bir talepte bulundu. İşte o an bizim için zamanın durduğunu hissettim. Üşüdüğünü görünce üzerimdeki montu çıkartıp ona vermek istedim. Önce kabul etmedi, biraz zorladıktan sonra bir şekilde o montu ona giydirdim. O çocuk o gün üşüyordu ama ben montu ona verdikten sonra ne üşüdüm ne de havanın soğukluğunu hissettim. Ona da o soğuğu hissettirmemeye çalıştım. Ben de motosiklet kullanarak rızkımı kazandığım için soğuğun ne demek olduğunu, o ayazın insanı nasıl çarptığını çok iyi biliyorum. Dilerim ki hiçbir çocuk üşümesin" dedi.

Görüntülerin kendisinden habersiz bir şekilde sosyal medyada paylaşıldığını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Videonun ve kamera görüntülerinin sosyal medyada yayıldığını gördüğümde şok oldum. Böyle bir görüntünün paylaşılacağını, bunun da bu kadar dikkat toplayacağını hiç düşünmemiştim. Zaten videoyu ben paylaşmadım. Çevre esnafının ve vatandaşın çektiği görüntüler yayılmış. O an bizi kameraya çekenler olmuştu, 'Paylaşabilir miyiz, müsaaden var mı?' diye sormuşlardı. Etik olmayacağını düşündüğüm için ben izin vermemiştim. Sonuçta o çocuğun 20 yıl sonra bu videoyu görüp üzülmesini istemedim. Ancak bu paylaşımların altına yapılan güzel yorumları görünce çok mutlu oldum. Ailemden, sektördeki meslektaşlarımdan öyle güzel dualar ve teşekkürler aldım ki. Merhametin bu şekilde yayılması benim için en büyük mutluluk oldu."
