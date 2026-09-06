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2 otobüsün de karıştığı zincirleme kazada 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otobüs ile 3 otomobil çarpıştı. Kazada özel halk otobüsünde bulunan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

2 otobüsün de karıştığı zincirleme kazada 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şakir T. yönetimindeki özel halk otobüsü, önünde seyir halindeyken duran Mustafa Ö. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önünde bulunan Ümit K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Savrulanotomobil ise Sercan Y. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Kaza zincirine saniyeler sonra Sinem G. yönetimindeki otomobil de dahil oldu. Duramayan otomobil, özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Hediyenur M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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