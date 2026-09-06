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Hafif ticari araç, yolcu otobüsünün önüne savruldu

Bolu’da dün TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hafif ticari araç, yolcu otobüsünün önüne savruldu

Kaza, dün TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı, aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın ön kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sol şeritte ilerleyen otobüsün yanından geçen hafif ticari aracın kontrolden çıkarak savrulduğu anlar net bir şekilde yer aldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif ticari araç, yolcu otobüsünün önüne savruldu 1

Hafif ticari araç, yolcu otobüsünün önüne savruldu 2

Hafif ticari araç, yolcu otobüsünün önüne savruldu 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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