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Güngören'de kaldırıma çıkan otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

Güngören’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Güngören'de kaldırıma çıkan otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Güngören’de meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güngören de kaldırıma çıkan otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı 1

OTOMOBİL KALDIRIMDAKİLERE ÇAPRTI

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güngören de kaldırıma çıkan otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı 2

AİLE YAKINLARINDAN SÜRÜCÜYE TEPKİ

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı yakınlarından birisi gözaltına alınan sürücüye tepki gösterdi. Olay anını anlatan Ekrem Şık, "Pat diye bir ses geldi. Bir baktım araba tersine döndü, burada kim varsa ezdi geçti. Araç önce bariyerlerin önündeki adama çarptı. Yaralılar yerde yatıyordu. Sürücü polis ekiplerine teslim oldu. Allah şifalar versin" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güngören kaza
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