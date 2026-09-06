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Şiddete maruz kalan kadını kurtarmak isterken bıçaklandı

Adıyaman’da erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadını kurtarmak isterken bıçaklanan genç yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ile yanında bulunan sevgilisinin ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddete maruz kalan kadını kurtarmak isterken bıçaklandı

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesinde bir çift arasında tartışma çıktı. İddialara göre, kimliği belirsiz şahıs sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi.

Şiddete maruz kalan kadını kurtarmak isterken bıçaklandı 1

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINI KURTARMAK İSTEDİ

Bu esnada kimliği belirsiz şahıs elindeki bıçakla U.Y.’yi bıçaklayarak yaraladı. U.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BIÇAKLANARAK YARALANDI: İKİ SEVİGLİ KAYIPLARA KARIŞTI

Olayı gerçekleştiren şahıs ile yanında bulunan sevgilisinin ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga
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