İran destekli Husiler’den Suudi Arabistan destekli güçlerin toplantısına balistik füze saldırısı

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan destekli silahlı güçlere yönelik düzenledikleri balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler paylaştı.



İRAN DESTEKLİ HUSİLERDEN SUUDİ DESTEKLİ GRUBA FÜZELİ SALDIRI

Husiler tarafından yapılan açıklamada, Suudi destekli seferberlik güçlerinin liderlerinin bir araya geldiği toplantının, yerli üretim bir balistik füzeyle düzenlenen "hassas saldırı" ile hedef alındığı belirtildi.



DRONLU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Saldırı anı, bölgedeki bir dron tarafından görüntülendi. Görüntülerde, saldırı sonucunda 3 aracın imha edildiği görüldü. Saldırının tam konumuna ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan destekli seferberlik güçlerinin liderlerinin bir araya geldiği toplantının yerli üretim bir balistik füze ile hedef alındığını açıkladı. Saldırı anı, bölgedeki bir dron tarafından görüntülendi. pic.twitter.com/B8KIA9BZiS — Mynet (@mynet) September 6, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır