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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis tahliye kanalına devrildi: 15 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tahliye kanalına devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis tahliye kanalına devrildi: 15 yaralı

Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 ABG 037 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa da işçileri taşıyan servis tahliye kanalına devrildi: 15 yaralı 1

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI: 15 YARALI

Kazada ilk yaralanan 15 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa da işçileri taşıyan servis tahliye kanalına devrildi: 15 yaralı 2

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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