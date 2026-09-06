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Yakılan lastikler çöpleri tutuşturdu, gökyüzünü duman kapladı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çevreye yayılan atıkların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, o anlar havadan görüntülendi.

Yakılan lastikler çöpleri tutuşturdu, gökyüzünü duman kapladı

İddiaya göre, tutuşturulan lastiklerin rüzgarla birlikte çevredeki çöpleri tutuşturması, yangının kısa sürede geniş bir alana yayılmasına yol açtı. İlçe genelinde görüş mesafesini ve gökyüzünü etkisi altına alan yoğun duman tabakası dron kamerasına yansıdı.

Yakılan lastikler çöpleri tutuşturdu, gökyüzünü duman kapladı 1

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye ekipleri, rüzgara rağmen alevlerin daha geniş bir alana sıçramasını önleyerek yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki tedirginlik sona erdi.
Yakılan lastikler çöpleri tutuşturdu, gökyüzünü duman kapladı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Zonguldak
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