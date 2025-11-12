20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu!

Türkiye şehitlerine ağlıyor. Gürcistan'da düşen TSK'ya ait uçakta 20 askerimiz şehit düştü. Uçağın neden düştüğü ise henüz bilinmiyor. Merak edilen detayı açıklayacak olan kara kutu ise bulundu.

"DETAYLI BİLGİLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, "Uluslararası bir arama ekibi oluşturduk. Ayrıca Türk mevkidaşlarımız da bu çalışmalara dahil edildi. Gece boyunca olay yerinde bulundular. Uçağın askeri bir uçak olması nedeniyle detaylı bilgileri Türkiye tarafıyla birlikte açıklayacağız" dedi.

ŞEHİTLERİMİZ İSİMLERİ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan askerlerin isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.