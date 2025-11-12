HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu!

Türkiye en kara günlerinden birini yaşıyor. Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan'da düşen C130 tipi kargo uçağında enkaz çalışmaları da devam ediyor. 20 askerimizin şehit olduğu uçağının kara kutusu bulundu. Kara kutuda yapılan çalışmaların ardından uçağın düşme nedeniyle ilgili kritik bilgilere ulaşılacak.

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu!
Ufuk Dağ

Türkiye şehitlerine ağlıyor. Gürcistan'da düşen TSK'ya ait uçakta 20 askerimiz şehit düştü. Uçağın neden düştüğü ise henüz bilinmiyor. Merak edilen detayı açıklayacak olan kara kutu ise bulundu.

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu! 1

"DETAYLI BİLGİLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, "Uluslararası bir arama ekibi oluşturduk. Ayrıca Türk mevkidaşlarımız da bu çalışmalara dahil edildi. Gece boyunca olay yerinde bulundular. Uçağın askeri bir uçak olması nedeniyle detaylı bilgileri Türkiye tarafıyla birlikte açıklayacağız" dedi.

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu! 2

ŞEHİTLERİMİZ İSİMLERİ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan askerlerin isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu! 3

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu! 4

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu bulundu! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
şehit uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.