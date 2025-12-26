Özgür Özel’den anket itirafı! ‘AK Parti’ detayını anlattı: “Buna özeleştirel bakıyoruz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığından korkmadıklarını belirterek “Korksak Erdoğan’ı seçime davet etmeyiz. Biz Erdoğan’a hep söylüyoruz, mahdumsa mahdum (erkek evlat), damatsa damat, bakansa bakan, kendiyse kendisi bir an önce seçim sandığını getirsin kararı millet versin” dedi.

Özgür Özel, Nefes gazetesine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Özel, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a yönelik soruşturmadan, erken seçime, 2026 yılına dair öngörülerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Özel, “2026 yılında erken seçim bekliyor musunuz” sorusunu şu şekilde yanıtladı:

YILDIRMA PLANI VAR

Basit bir okumayla 2026 yılında erken seçimden kaçmaya devam edecekleri, 2027’de de -belki seçim yapmayı düşündükleri zaman- bir seçim ekonomisi uygulamak için o döneme doğru bir planlama içinde olabilecekleri söylenebilir. Erdoğan’ın rakiplerini bertaraf ederek, hapiste tutarak; rakibi olan siyasi partileri kapatma davalarıyla, kayyumlarla yıldırarak; onları yarışamayacak bir hale getirmeyle ilgili bir planlama içinde olduğu gözüküyor.

2026 DAHA KOLAY GEÇMEZ

2025 berbat bir yıldı ama bu yılın daha kolay geçeceğini de öngörmüyoruz. 2026 yılında seçim ümit ediyorum, bu kadar kötü yönetilen ve bu kadar savrulan bir ülkede erken seçimin kaçınılmaz olduğunu görüyorum ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öyle bir şey ki ya 360 milletvekili bulacaksınız ya Tayyip Erdoğan’ı razı edeceksiniz.

AK Parti ile seçimi konuşan şu anda iki parti var. Biri biz, biri Yeniden Refah Partisi. Biz ‘Kasım ayında seçim’ dedik. AK Parti o seçimden kaçtı. Şimdi Yeniden Refah Partisi’nin onlara söylediği ve bizim de “Karar alınmak koşuluyla destek veririz” dediğimiz mart, nisan gibi bir erken seçim talebi var.

Erdoğan bir cesaret gösterecekse 2.5 yıl vadeli bir cesaret göstermesin. Bu martta bir cesaret göstersin görelim. Bütün hesapları şu: “Bizim milletimiz unutur, açlığı, yoksulluğu, işsizliği unutur. 2027’nin sonunda bir seçim ekonomisi uygularız” diye düşünüyorlar. Erdoğan’ın adaylığından korktuğumuz yok. Korksak Erdoğan’ı seçime davet etmeyiz.

‘JANDARMAYLA KULÜBÜ BASMAK DÜŞMANCADIR’

CHP lideri Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’a yönelik operasyona tepki göstererek, “Fenerbahçe kulübündeyken jandarmayla kulübün basılması ve jandarmanın alıp götürmesi kötü niyet ve düşmancadır” diye konuştu. Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Test sonucuyla ilgili de tam bir gizlilik olması gerekirken, kişisel verilerin korunması noktasında bir anda Sadettin Saran’ın test bilgisi eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bütün basına servis ediliyor. Sosyal medyadaki operasyonel hesaplardan bir anda paylaşılıyor. Burada bir hazırlığın, bir algı yönetiminin olduğu apaçık ortada. Bir kere bunu kim yönetiyor? Jandarmayla kulübün basılması ve jandarmanın alıp götürmesi kötü niyet ve düşmancadır. Bu başka niyetlerin olduğunu hissettiriyor.

“TELEFONLA ÇAĞIRIRSINIZ GELİR”

Yurt dışındayken kendi koşmuş gelmiş birisini telefonla çağırırsınız, ifadesini alırsınız, avukatlarıyla birlikte görüşürsünüz. Ne yapmak gerekiyorsa yaparsınız ama 1907 yılında kurulmuş olan bir kulübün kapısına jandarmayı dayamak, başkanını almak ne demek?

Adalet Bakanlığının bu saçmalığa bir son vermesi lazım. Artık bu itibar ve haysiyet suikastine son verilmesini hep birlikte talep etmemiz lazım. 20 kişiyi alıp götürüyorlar, saç tellerini alıp yolluyorlar. 15 gün boyunca üzerinde bütün medya, sosyal medya tepiniyor. Sonra üçünün, dördünün testi pozitif çıkıyor. Diğer 16’sına ne oluyor, onların ailesine ne oluyor?

“AK PARTİ’NİN HALA 3 KİŞİDEN 1’İNİN OYUNU ALABİLMESİNE ÖZELEŞTİREL BAKIYORUZ”

Özel, “Ekonomik şartlar düşünüldüğünde AK Parti’nin hala yüzde 30’lara yakın oy almasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

Takip ettiğimiz bütün anketlerin yıllık ortalamasında AK Parti yüzde 28.5-29, CHP yüzde 33.5 noktasında duruyor. Kararsızlar dağıtıldığında iki partide üçer, dörder puan yukarıya çıkıyor. Aramızdaki fark 5.5-6 puana çıkıyor. Bu artık AK Parti’nin yenilemez bir parti olmadığını görmek ve göstermek açısından önemli.

Ama bizim kendi içimizdeki tartışmaların da odak noktası şudur: Ekonomi bu kadar kötüyken, bu kadar çürümüşlük, yozlaşmışlık varken, AK Parti’nin halen üç kişiden birinin oyunu alabiliyor olmasına biz özeleştirel yaklaşıyoruz.

23 yıllık bir iktidardan insanların kopacak çok bahanesi var. Çok yüksek bir kararsızlar kümesi de var. Bizim ülkeyi yönetmeye kadrolarımızla, programımızda vaatlerimizle hazır olduğumuzu göstermemiz lazım.