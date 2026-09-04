HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

20 dakikada 1 milyonluk soygun! Tedavi için biriktirdiği parayı böyle çaldılar

İçerik devam ediyor

Avcılar’da bir apartmana gündüz saatlerinde giren iki kadın, ev sahibinin dışarıda olmasını fırsat bilerek yaklaşık 20 dakika içinde yatak odasında bulunan 1 milyon liranın üzerindeki para ve ziynet eşyasını çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın önünde bekleyen iki kadın, dışarı çıkan bir kişinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Asansöre yönelen kadınlar, üst kata çıkıp Nazlı Özgür'(59) ün evine girdi.

20 dakika içnde şüpheliler yatak odasında kutu içindeki ziynet eşyası ve paraları çalıp kaçtı. Nazlı Özgür , akşam eve geldiğinde hırsızlığı farketti.

20 dakikada 1 milyonluk soygun! Tedavi için biriktirdiği parayı böyle çaldılar 1

Özgür, çarşamba günü saat 06.30 sıralarında torun bakmaya gittiğini, akşam döndüğünde kapıyı açarken bir gariplik farkettiğini, yatak odasına üstünü değiştirmeye gittiğinde halının yer değiştirdiğini fark ettiğini anlattı.

20 dakikada 1 milyonluk soygun! Tedavi için biriktirdiği parayı böyle çaldılar 2

"YILLARIN BİRİKİMİ.."

Özgür “Eşim yurt dışında. Kızım ve damadım Antalya’daydı. Birden içim sıkıldı. Hemen emanetlerin olduğu yere baktım. Bütün kutuları boşaltmışlar. Yılların birikimi 1 milyon TL üzerinde para ve takılarım vardı. Polisi aradık. Güvenlik kamerasına baktık. Bir farkına vardık ki 14.20’de iki kişi geliyor, 14.40’ta çıkıyorlar. Direkt asansöre biniyorlar. Evimize gelmişler, evde kimseyi bulamayınca içeri girmişler. Yakalanmalarını bekliyoruz.” dedi.

20 dakikada 1 milyonluk soygun! Tedavi için biriktirdiği parayı böyle çaldılar 3

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları tarafından geliş ve gidişleri görüntülenen iki kadın ile ilgili kayıtları alırken, ayrıca evde parmak izi çalışması yaptı.
Kaynak: DHA

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye atan alkollü sürücüye 294 bin lira cezaBilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye atan alkollü sürücüye 294 bin lira ceza
İzmir'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandıİzmir'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Avcılar hırsızlık ziynet altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.