20 ve 13 yıllık faili meçhul cinayetler aydınlatıldı! 4 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin çalışmalarıyla iki cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti.

Gürlek, bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin toplam 60 dosyanın aydınlatıldığını açıkladı. Faili meçhul dosyaların karanlıkta kalmaması ve suçluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

KIRŞEHİR'DE 20 YILLIK CİNAYET DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel'e ilişkin dosya yeniden incelendi.

Soruşturma kapsamında tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirildi. İncelemeler sonucunda olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı.

Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli işlemlerin ardından şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

SAMSUN'DA 13 YILLIK CİNAYET AYDINLATILDI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Haziran 2013'te ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da yeniden ele alındı.

Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişinin iletişim verileri karşılaştırıldı.

Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında soruşturmaların yürütülmesinde görev alan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarına ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, yıllardır cevapsız kalan soruların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Gürlek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"20 VE 13 YILLIK İKİ FAILİ MEÇHUL CİNAYETİ DAHA AYDINLATTIK: 60 DOSYADA 67 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; suç ve suçluyla mücadelede hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması, hiçbir suçun cezasız bırakılmaması, mağdurların ve ailelerinin adalet beklentilerinin karşılanması için kararlılıkla çalışıyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk:

KIRŞEHİR / AKPINAR | RIZA GÜZEL – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel’in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı.

Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

SAMSUN / ÇARŞAMBA | ARİF YILMAZ – 13 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 1 Haziran 2013 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz’ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi.

Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dâhil 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bu dosyaların aydınlatılmasında büyük bir özveriyle görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."