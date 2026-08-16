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20 yaşındaki gencin halı sahada kahreden ölümü!

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İstanbul'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Askerden 20 gün önce geldiği belirlenen gençten acı haber geldi. Gül'ün fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Avcılar'da halı saha maçı sırasında fenalaşan Ahmet Gül (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gül'ün 20 gün önce terhis olduğu öğrenildi.

20 yaşındaki gencin halı sahada kahreden ölümü! 1

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Olay, 15 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi’nde bulunan halı sahada meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

20 yaşındaki gencin halı sahada kahreden ölümü! 2

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ahmet Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

20 yaşındaki gencin halı sahada kahreden ölümü! 3

FENALAŞTIĞI ANLAR KEMARADA

Ahmet Gül'ün halı sahada fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

20 yaşındaki gencin halı sahada kahreden ölümü! 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul halı saha genç
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