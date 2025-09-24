HABER

20. yıla özel iPhone nasıl olacak?

Apple'ın, 20. yıl dönümüne özel iPhone modeli hakkında bazı söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Görünüşe göre, Apple, iPhone’un 20. yıl dönümüne özel modelinde farklı bir ekran teknolojisi kullanmaya ve radikal bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

20. yıla özel iPhone nasıl olacak?
Enes Çırtlık

Apple, 2027'de iPhone’un 20. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken teknoloji dünyasında büyük bir heyecan var. Şirketin özel yıl dönümü modelinde yalnızca tasarımsal değil, aynı zamanda ekran teknolojisinde de radikal bir değişiklik yapmaya hazırlandığı bildiriliyor.

FARKLI BİR OLED TEKNOLOJİSİ KULLANACAK

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple, 20. yıl dönümüne özel iPhone modelinde, ekranı önceki panellere göre daha parlak ve daha ince hale getirecek, Samsung üretimi COE (Color Filter on Encapsulation) adlı OLED teknolojisini kullanacak.

Geleneksel bir OLED panelinde, ekranın üzerinde yansımaları azaltmak ve kontrastı artırmak için bir polarize film bulunur. Ancak bu film aynı zamanda OLED’in kendi ışığının bir kısmını da emerek parlaklığı ve verimliliği düşürür. COE ile birlikte Apple, polarizörü tamamen ortadan kaldırarak renk filtresini doğrudan OLED’in koruyucu kapsülleme katmanına uygulayacak.

20. yıla özel iPhone nasıl olacak? 1

Sonuç olarak, daha fazla ışığın geçişine izin veren, daha parlak ancak daha az enerji tüketen ve katmanların azalması sayesinde daha ince bir ekran elde edilecek. Bunun da iPhone’un genel tasarımının daha ince olmasına katkıda bulunabileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte Apple’ın karşılaştığı zorluk, polarizör olmadan yansımaları ve parlamayı kontrol etmenin daha zor hale gelmesi. Bu nedenle şirketin, dış mekân görünürlüğünü korumak için gelişmiş kaplamalar ve piksel düzeyinde malzemeler kullanması bekleniyor.

RADİKAL BİR TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR

Apple’ın, 20. yıl dönümüne özel iPhone için radikal bir yeniden tasarım düşündüğü, cihazın dört kenarı boyunca kavisli, tamamen çerçevesiz bir ekranla gelebileceği de bildiriliyor. Bu modelin, 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun ardından geleceği tahmin ediliyor.

