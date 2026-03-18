20 yıldır arıyorlardı! Bilim insanlarının yeni keşfi ezber bozacak

Bilim insanları 20 yıllık arayışın ardından CERN'de normalinden dört kat ağır yeni bir proton keşfetti. Xi-cc-plus adlı parçacık, atomların sırrını çözebilir.

Enes Çırtlık

Maddenin en temel yapı taşlarını ve evrenin sırlarını çözmeye çalışan bilim dünyası, tarihi bir dönüm noktasına daha tanıklık ediyor. Uzun yıllardır süregelen araştırmalar ve dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılan laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar, doğanın gizli kalmış bir parçasını daha aydınlattı.

YENİ PROTON KEŞFEDİLDİ: NORMALİNDEN DÖRT KAT DAHA AĞIR

Nefes'te yer alan habere göre; İsviçre'nin Cenevre yakınlarındaki CERN nükleer araştırma laboratuvarında İngiliz araştırmacılar tarafından keşfedilen ve normal bir protondan dört kat daha ağır olan bir protonun keşfedildiği açıklandı.

Xi-cc-plus olarak adlandırılan protonun keşfi, bilim insanları için büyük önem taşıyor çünkü bu keşfin tüm atomları bir arada tutan şeyin ne olduğunu anlamalarına yardımcı olabileceği kaydedildi.

Parçacık, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nı (LHC) harekete geçiren bir yığında tespit edildi. LHC, dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı olarak bilinirken 1998 ile 2008 yılları arasında CERN laboratuvarında, bilinen en küçük parçacıkları incelemek amacıyla inşa edilmişti.

20 yıl önce fizikçiler bu özel parçacığı tespit ettiklerini düşünmüşlerdi, ancak kütlesi çok daha düşüktü.

BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?

NewScientist'e göre Manchester Üniversitesi fizik profesörü Chris Parkes, "Bu parçacığın kendi başına keşfedilmesi başlı başına ilgi çekici olmakla kalmıyor (uzun zamandır aranıyordu), aynı zamanda LHC'ye yapılan bu geliştirmelerin ne kadar güçlü olduğunu da gerçekten gösteriyor" dedi.

The Guardian’a konuşan Parkes, "Bu parçacıklar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, güçlü kuvvet hakkında da o kadar çok şey öğrenebiliriz; bu, protonlarımızı ve nötronlarımızı birbirine bağlayan güçlü kuvvetin ta kendisidir" ifadesini kullandı.

Veri örneğinin, önceki yıllarda elde edilebilecek olandan çok daha fazla bilgi içerdiği için özellikle özel olduğunu açıkladı. Parkes, "Bir yıllık veri örneğinde, önceki neslin 10 yıllık verilerinde göremediğimiz bir şeyi görebildik" diye ekledi.

