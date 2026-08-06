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200'den fazla CHP'li belediye başkanı istifa etti

Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP'de başlayan istifa dalgası devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz istifa beklenen belediyeleri de sıralayarak toplam sayının cuma günü 230'un üzerine çıkabileceğini söyledi.

200'den fazla CHP'li belediye başkanı istifa etti
Ufuk Dağ

CHP'yle ilgili mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibi Yeni Parti'yi kurdu. Çok sayıda vekil Yeni Parti'ye geçmişti. Belediyelerdeki istifa dalgası da devam ediyor.

200 den fazla CHP li belediye başkanı istifa etti 1

Son olarak gazeteci İsmail Saymaz 230 civarından belediye başkanının CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçeceğini yazdı. Saymaz Adıyaman'a ayrı parantez açarak CHP'de kalacağını belirtti.

200 den fazla CHP li belediye başkanı istifa etti 2

Saymaz'ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

Yeni Parti kaynaklarına göre 230 civarında belediye başkanı Yeni Parti’ye geçmek üzere CHP’den istifa etti.
2’si büyükşehir: Manisa ve Denizli.
Bugün Bursa bekleniyor.
Tekirdağ, Muğla ve Eskişehir de eklenebilir.
105’i büyükşehirlere bağlı ilçe.
17’si şehir.
Bartın, yarın bekleniyor.
Adıyaman, CHP’de kalıyor.
57’si ilçe, 47’si belde.
Cuma günü rakamın 230’un üzerine çıkacağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP istifa Yeni Parti
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