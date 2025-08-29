HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

200’den fazla kişiyi 2 milyon TL dolandıran zanlılardan 2’si tutuklandı

Samsun’da villa ve yat kiralama vaadiyle 200’den fazla kişiyi 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla organize bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı.

200’den fazla kişiyi 2 milyon TL dolandıran zanlılardan 2’si tutuklandı

Samsun’da villa ve yat kiralama vaadiyle 200’den fazla kişiyi 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla organize bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları vererek vatandaşlarla irtibat kurduğu, güven sağladıktan sonra kapora, depozito, sigorta ve gecelik ücret adı altında para topladığı belirlendi.

MİLYONLUK VURGUN!

Polis incelemesinde 200’den fazla tatilcinin bu yöntemle mağdur edildiği, yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin banka hesap hareketlerinin ise 55 milyon TL’ye ulaştığı tespit edildi.

200’den fazla kişiyi 2 milyon TL dolandıran zanlılardan 2’si tutuklandı 1

Samsun polisi tarafından Muğla’da düzenlenen operasyonda D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Lübnan uyruklu Z.H. (23) adlı kadın gözaltına alındı. Çete üyelerinden M.Y.’nin (35) ise Zonguldak Cezaevi’nde bulunduğu öğrenildi. Zonguldak ve Muğla’da yapılan aramalarda 61 adet sentetik ecza, 12 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

200’den fazla kişiyi 2 milyon TL dolandıran zanlılardan 2’si tutuklandı 2

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan D.E.A., O.Ç. ve Z.H., bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.E.A. ve O.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Z.H. adlı kadın ise yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da korkutan patlama: 2 kişi yaralandıİstanbul'da korkutan patlama: 2 kişi yaralandı
Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldıVatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı vurgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Kritik teması Kremlin duyurdu

Kritik teması Kremlin duyurdu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.