2022'deki 'Fa..şe' sözleriyle gündem olmuştu! Şimdi de hasta ile diyaloğuna tepkiler çığ gibi büyüdü... Hasan Hüseyin Uysal için harekete geçildi

Geçtiğimiz dönemlerde de kadınları hedef alan skandal paylaşım ve ifadeleriyle tanınan İHH Konya İl Başkanı ve doktor Hasan Hüseyin Uysal, yeniden farklı bir olayıyla ülke gündemine oturdu. Hasta ile yaşadığı tartışma sonucu hastayı 'teşhircileri muayene etmiyorum' diyerek kovan Uysal hakkında Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

GÜNDEM OLAN VİDEO: "HASTA SEÇİYORUM, TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

Sosyal medyada paylaşılan videoda, hasta ile Uysal arasındaki tartışma görülüyor. Uysal'a kendisini neden muayene etmediğini soran hasta "Çıplak geleni muayene etmem" dediği duyuluyor. Hastanın "Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğine nasıl karışırsınız demesi üzerine "Hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum. Çıkın sizi muayene etmiyorum" dediği duyuluyor.

Genç kadının doktorun sözleri sonrasında ağladığı görülüyor.

UYSAL İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bahse konu video sosyal medyada kısa süre içerisinde tepkilere sebep olurken, Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"BEDEN SATMAYA GİDEN YOL, FA..ŞELİK YOLU DEĞİL Mİ?"

Uysal, 2022 yılındaki bir paylaşımında ise "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun %80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" dediği biliniyor.

Uysal, farklı bir paylaşımında ise “Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur” yazan CHP’li Fikri Sağlar’ın tweetini alıntılayarak, kadınlar için 'fa..şe gibi giyinenler' sözleriyle skandal ifadelerde bulunmuştu.