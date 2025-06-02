HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim

2024-2025 dünya üniversite sıralaması sonuçlandı: İlk 500’de Türk üniversitesi yok!

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarı’nın 2024-2025 dünya üniversite sıralaması açıklandı. Harvard, Paris Cite ve Toronto ilk üçte yer alırken, Türk üniversiteleri ilk 500’e giremedi. Boğaziçi Üniversitesi’nin 22. sıraya gerilediği görüldü. Detaylar haberimizde...

2024-2025 dünya üniversite sıralaması sonuçlandı: İlk 500’de Türk üniversitesi yok!
Sedef Karatay

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı, 2024-2025 dünya üniversite sıralamasını yayımladı. Harvard, Paris Cite, Toronto, Collage London, Zhejiang, Shanghai Jiao Tong, Tsinghuma, Oxford, Stanford ve Pekin üniversiteleri ilk 10’da yer aldı. Sıralama; etki değeri yüksek makaleler, atıf sayıları, bilimsel dökümanlar, yayın etkisi ve uluslararası işbirliği kriterlerine göre hazırlandı.

iStock-2122148349

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ GERİLİYOR: İLK 500’DE YER YOK

URAP raporuna göre, 2016’dan bu yana ilk 500’de Türk üniversitesi bulunmuyor. İlk 1000’deki Türk üniversite sayısı ise 18’den 11’e düştü. Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi birinci, İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci, Ankara Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi diğer sıralarda takip etti. Raporda, Türk üniversitelerinin yayın ve atıf sayılarındaki ciddi gerileme vurgulandı.

thumbs_b_c_a712bf98dc091432b71c3fa5091b2164

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜŞÜŞ: 22. SIRAYA GERİLEDİ

Türkiye sıralamasında Koç Üniversitesi birinci, Hacettepe ikinci, ODTÜ üçüncü, Ankara dördüncü ve İTÜ beşinci oldu. Geçmişte ilk 10’da yer alan Boğaziçi Üniversitesi ise 22. sıraya geriledi.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Mine Eder, bu düşüşü “Dünya çapındaki bilim insanları, yönetimi eleştiriyor, itiraz ediyor diye işlerine son verildi. En verimli, en çok yayın yapacak çağlarında hiç istememelerine karşın yurtdışına ve diğer kurumlara giden meslektaşlarımız oldu. Ayrıca 2021’den beri kuruma tepeden inme, birimlerin ve fakültelerin onayı olmadan, liyakatten çok siyasi bağlantılara dayalı ‘paraşüt’ dediğimiz 100 akademik atama yapıldı. Bu da verilen derslerin ve yayınların niteliğini etkiledi” dedi.

thumbs_b_c_78c8ff7bf5dde2a64d20e46e701c6d52

"AKADEMİSYENLER GÖREV YAPAMAZ HALE GELDİ"

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu, “Akademisyenler görevden alınıyor, kampüslere girişleri yasaklanıyor, araştırma merkezlerine el konuluyor, emekli olsa da üretken ‘emeritus’ hocaların kampüse girişi yasaklanıyor ve eş danışmanlığını yaptıkları tez öğrencileriyle sadece online görüşmeleri isteniyor. Akademisyenlerin araştırma laboratuvarlarına girmeleri yasak ve araştırma ekipmanlarına el konuluyor. Soruşturmalar ve davalar nedeniyle görevlerini yapamaz haldeler. Bu şartlarda eğitim öğretim ve araştırma yapılabilir mi?” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandıYer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı
Türkiye-Rusya-Ukrayna görüşmelerine Bakan Fidan başkanlık edecekTürkiye-Rusya-Ukrayna görüşmelerine Bakan Fidan başkanlık edecek

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi ODTÜ üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var

Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

Melisa Döngel yeni sevgilisiyle yakalandı!

Melisa Döngel yeni sevgilisiyle yakalandı!

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.