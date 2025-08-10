2024'te kazandıkları tek yerdi! CHP'ye bir belediye daha katıldı; Özgür Özel yeni hamleyi duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'nin kazandığı tek belediye olan Yozgat'ın Bahadın ilçesinde üye katılım töreninde konuşma gerçekleştirdi. Mitinge kurucusu olduğu Memleket Partisi'nden CHP'ye geri dönen Muharrem İnce de katıldı.

ÖZEL: BUGÜN FİİLEN BİR BELEDİYEYİ CHP'YE KATIYORUZ

Özel, mitingdeki konuşmasında Bahadın belediyesinin CHP'ye katıldığını duyurdu. Muharrem İnce ile aralarında geçen diyalogdan söz eden Özel şunları söyledi:

"Muharrem başkan dedi ki 'Bir pazar Bahadın'a gideriz, tek belediyemiz.' Bugün fiilen bir belediyeyi CHP'ye katıyoruz. Birazdan belediye ziyaretimizin ardından Memleket Partisi yöneticilerini CHP'ye katacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum."

ROZETLERİNİ ÖZEL TAKTI

Özgür Özel, konuşmasının ardından Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu'ya CHP rozetini taktı. Eroğlu ile birlikte Memleket Partili meclis üyeleri de CHP'ye katıldı.

SEÇİMİ YÜZDE 42'YLE KAZANMIŞTI

[2024 yerel seçimlerinde](https://www.mynet.com/yerel-secim-2024/yozgat-sorgun-bahadin-belediyesi-secim-sonuclari) 1686 oyun kullanıldığı Bahadın'da Memleket Partili Sami Eroğlu oyların yüzde %41.99'unu alarak belediye başkanı olmuştu.