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2025 askerlik yeri sorgulama

Türkiye’de askerlik çağı gelmiş olan kişiler, nerede ve ne zaman askerlik yapacaklarını, hangi tarihte hangi birliğe teslim olacaklarını ve bu konu ile ilgili çeşitli bilgileri internet üzerinden alabilmektedir.

2025 askerlik yeri sorgulama
Ferhan Petek

Günümüzde alışverişten fatura ödemeye, çeşitli banka işlemlerinden sosyal medya platformlarına neredeyse günlük yaşamın her anında internet kullanılmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler ve dijital dünyanın gitgide genişlemesi resmi işlemleri de internet üzerinden yapılabilir hale getirmiştir. Devlete ait tüm kurum ve kuruluşlara ait resmi internet siteleri ve mobil cihazlara indirilebilen uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca tüm bu kamu kurum ve kuruluşları e-Devlet adı verilen tek bir portalda toplanmıştır. E-Devlet sistemi üzerinden bütün devlete ait kurum ve kuruluşlara ulaşılabilmektedir. Çeşitli resmi işlemler, dosya takipleri, belge oluşturma gibi birçok uygulama bu portaldan yapılabilmektedir.

Askerlik sınıflandırmaları da internet üzerinden kontrol edilebilir, sorgulaması yapılabilir durumdadır. E-Devlet sistemine girerek kişiler askerlik dönemlerini, hangi birliğe ne zaman hangi tarihte teslim olmaları gerektiği gibi bilgileri sorgulayarak görüntüleyebilirler.

2025 askerlik yeri sorgulama işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan tarihlere göre askerliğini yapacak olan adaylar e-Devlet üzerinden arama yaparak bu bilgilere ulaşabilmişlerdir.

2025 askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır?

2025 yılında askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

Askere gidecek olan kişilerin askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaları ve tüm gerekli bilgilere ulaşmaları ise son derece kolaydır. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekir. T.C. kimlik numarası dışında kişiye özel şifre de girilmelidir. Kişiye özel şifre henüz alınmadıysa bir defaya mahsus olmak üzere en yakın PTT şubesine şahsen gidilerek e-Devlet'e giriş için kişiye özel şifre talep edilebilmektedir. Ardından şu adımlar takip edilerek e-Devlet aracılığı ile 2025 askerlik yeri sorgulaması işlemi yapabilmek mümkün olabilmektedir:

  • www.turkiye.gov.tr internet adresi ya da mobil cihazlara indirilebilen e-Devlet mobil uygulaması ile T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre kullanılarak e-Devlet portalına giriş yapılır.
  • E-Devlet portalının ana sayfasında yer alan arama kısmına "askerliğim" yazılır ve ilerlenir.
  • "Askerliğim" adındaki uygulamaya geçiş yapılır.
  • Bu menü başlığı altında kişinin askerlik için nereye hangi tarihte teslim olması gerektiği gibi bilgilere ayrıntılı olarak ulaşılır.
  • İnternet üzerinden e-Devlet aracılığı ile askerlik ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabileceği gibi askerlik şubelerine şahsen giderek de askerlik yerleri ve teslim tarihleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmek mümkün olabilmektedir.
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