Günümüzde alışverişten fatura ödemeye, çeşitli banka işlemlerinden sosyal medya platformlarına neredeyse günlük yaşamın her anında internet kullanılmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler ve dijital dünyanın gitgide genişlemesi resmi işlemleri de internet üzerinden yapılabilir hale getirmiştir. Devlete ait tüm kurum ve kuruluşlara ait resmi internet siteleri ve mobil cihazlara indirilebilen uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca tüm bu kamu kurum ve kuruluşları e-Devlet adı verilen tek bir portalda toplanmıştır. E-Devlet sistemi üzerinden bütün devlete ait kurum ve kuruluşlara ulaşılabilmektedir. Çeşitli resmi işlemler, dosya takipleri, belge oluşturma gibi birçok uygulama bu portaldan yapılabilmektedir.

Askerlik sınıflandırmaları da internet üzerinden kontrol edilebilir, sorgulaması yapılabilir durumdadır. E-Devlet sistemine girerek kişiler askerlik dönemlerini, hangi birliğe ne zaman hangi tarihte teslim olmaları gerektiği gibi bilgileri sorgulayarak görüntüleyebilirler.

2025 askerlik yeri sorgulama işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan tarihlere göre askerliğini yapacak olan adaylar e-Devlet üzerinden arama yaparak bu bilgilere ulaşabilmişlerdir.

2025 askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır?

2025 yılında askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

Askere gidecek olan kişilerin askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaları ve tüm gerekli bilgilere ulaşmaları ise son derece kolaydır. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekir. T.C. kimlik numarası dışında kişiye özel şifre de girilmelidir. Kişiye özel şifre henüz alınmadıysa bir defaya mahsus olmak üzere en yakın PTT şubesine şahsen gidilerek e-Devlet'e giriş için kişiye özel şifre talep edilebilmektedir. Ardından şu adımlar takip edilerek e-Devlet aracılığı ile 2025 askerlik yeri sorgulaması işlemi yapabilmek mümkün olabilmektedir: