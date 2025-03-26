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2025 Kadir Gecesi mesajları: Kadir Gecesinde sevdiklerinize göndermeniz için en güzel, kısa, dualı kandil mesajları...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
26.03.2025 11:22
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Bin aydan daha kıymetli kabul edilen bu mübarek gece bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi’nde yapılan dualar ve ibadetler, kat kat sevapla ödüllendirilir. Sevdiklerinize, ailenize ya da dostlarınıza gönderebileceğiniz en yeni, anlamlı, dualı ve resimli Kadir Gecesi mesajlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşmak ya da doğrudan iletmek için beğendiğiniz mesajları seçip kullanabilirsiniz. İşte Kadir Gecesi’ne yakışır en güzel kandil mesajları…

2025 Kadir Gecesi mesajları: Kadir Gecesinde sevdiklerinize göndermeniz için en güzel, kısa, dualı kandil mesajları...

Kadir Gecesi’nin fazileti, “bin aydan daha hayırlı” olduğu kabul edilir. Ayrıca Bakara Suresi 185. ayet’te, Kur’an’ın Ramazan ayı içerisinde indirilmeye başladığı bilinir.

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2025 Kadir Gecesine özel, en anlamlı ve içten mesajları sizler için hazırladık; bu mübarek gecede sevdiklerinize dualı ve huzur dolu sözler göndermeniz için en güzel seçenekleri derledik.

KADİR GECESİ MESAJLARI

“Kadir Gecesinin rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Dualarınız gökyüzüne ulaşsın, kalbiniz sevgiyle dolsun. Hayırlı kandiller!”

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“Bu kutsal gecede dualarınız kabul, yüreğiniz ferahlık bulsun. Rabbim hepimize esenlik versin. Kadir Geceniz mübarek olsun!”

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“Mübarek Kadir Gecesinde gönlünüzden geçen tüm güzellikler kabul olsun. Dualarınız makbul, geceniz hayırlı olsun!”

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"Birlik, sevgi ve barış dolu Kadir Geceleri geçirelim. Dualarımızla bir arada olalım, hayırlı kandiller!"

"Bu gece kalplerimize huzur, ruhlarımıza sükûnet dolsun. Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel anlar temenni ederim."

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“Mazlumları hatırlayalım, ihtiyaç sahiplerine destek olalım. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

"Ellerin duaya açıldığı, kalplerin Allah’a yöneldiği bu gecede, tüm hayırlar sizinle olsun. Hayırlı kandiller!"

"Rahmetin coştuğu, duaların buluştuğu bu eşsiz gecede ibadetlerimizle Rabbimize yakınlaşalım. Kadir Geceniz bereketli geçsin."

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"Bin aydan daha hayırlı bu gece, hepimize af ve mağfiret kapılarını açsın. Dualarda buluşalım!"
"Kadir Gecesinin feyzi ruhunuzu sarsın, dualarınız gökyüzünde yankılansın. Geceniz mübarek, kalbiniz huzurlu olsun."

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"Bu özel gecede af dileklerimizi sunalım, yeni umutlarla yarınlara bakalım. Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun."

"Gönlünüzdeki en güzel niyetlerin, bu mübarek gecede kabul bulmasını temenni ederim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

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