2025 pasaport başvurusu için gereken belgeler

Farklı pasaport çeşitleri, farklı seyahat gereksinimlerine ve pasaportun düzenleneceği kişilere ait olan statülere göre düzenlenmektedir. Her bir pasaport türü sadece sahip olunan kullanım amacı için geçerlidir. Tüm pasaport türünün farklı sınırlamaları ve sahibine sağladığı bazı olanaklar bulunmaktadır. Örnek olarak diplomatik türde düzenlenen pasaportlar sahiplerine genel olarak vize gereksinim duymadan seyahat imkanı vermektedir.

Birçok ülkede yeşil renkte özel pasaport ile gri renkte hizmet pasaportu belli pozisyonlarda olan ya da kamu görevi olan kişilere verilmektedir. Bu pasaport türleri ayrıca vize gereksinimi olmayan ülkeler için de seyahat imkanı vermektedir. Ayrıca bu pasaport türleri dışında kısa süreli seyahatler için geçici olarak verilen pasaportlar da bulunmaktadır.

Pasaport alabilmek için bazı adımların izlenmesi gerekmektedir. Gerekli olan belgelerin yanı sıra şu adımların uygulanması önemlidir:

Pasaport için başvuru yapılmalıdır. Başvurular randevu sistemi ile çalışan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri'ne yapılmalıdır. Randevu almak için direkt olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan randevu.nvi.gov.tr adresine girilebilir. Aynı işlem e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir.

Gerekli belgeler düzenlenmeli, çocuk olan kişiler için anne ve babanın muvafakat belgeleri de hazır bulundurulmalıdır.

Pasaportun türüne göre belirlenmiş olan ücretlerin yatırılmış olması gerekir.

Başvuru genel olarak online şekilde ve başvuru merkezlerinde yapılır. Gerekli olan tüm belgeler teslim edilmelidir. Başvuru, belgeler teslim edildikten sonra tamamlanır ve başvuru sahibi olan kişiye başvurunun tamamlandığına dair belge verilir.

Başvuru onaylandığı zaman pasaport genel olarak belirtilen adrese posta ile gönderilmektedir. Pasaportun ne zaman teslim edileceği yapılan başvuruların yoğunluklarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Pasaport başvurusu yapabilmek için pasaport başvuru sistemi üzerinden önceden randevu işlemi gerçekleştirilmiş olmalıdır. Başvuru işlemi için randevu alarak daha hızlı ve düzenli bir işlem süreci sağlamaktadır. Randevu alabilmek için şu yöntemlerden biri seçilebilir:

Alo 199 çağrı merkezi aranarak randevu alınır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait olan www.nvi.gov.tr adresi üzerinden online şekilde randevu alma işlemi yapılabilir.

NVI mobil uygulaması aracılığı ile randevu alınabilir.

E-Devlet üzerinden önce e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılmalıdır. Ardından gerekli adımlar takip edilerek randevu alma işlemi yapılır.

2025 pasaport başvurusu için hangi belgeler gerekli olur?

Pasaport başvuruları için başvuru türüne göre bazı belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Gerekli olan evraklar başvuru sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi bakımından son derece önemlidir. Hazırlanan belgelerin randevu gün ve saatinden önce hazır olması ve randevuda hazır bulundurulması gerekmektedir. Belgeler türlerine göre şu şekildedir:

Umumi pasaport için:

T.C. kimlik kartı

Son 6 ay içinde çekilmiş olan biyometrik fotoğraf

Daha önceki tüm pasaportlar

Pasaport harcı ve defter bedelinin ödendiğini kanıtlayan makbuz

Yurt dışında okuyanlar için öğrenci belgesi

Çocuklar için ebeveyn onayı

Hususi damgalı pasaport için:

T.C. kimlik kartı

Biyometrik fotoğraf

Çalışılan kurumdan alınan talep formu

Kişinin çalıştığını kanıtlayan belge

Küçükler için ebeveyn onayı

Engelli çocuklar için sağlık kurulu raporu

Hizmet damgalı pasaport için: