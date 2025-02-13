2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı? 11 ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve ilk oruç ne zaman yapılacak? İşte 2025 Diyanet imsakiye bilgileri...

Şaban ayının başlamasıyla birlikte mübarek üç aylar içinde bulunan ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan'ın habercisi sayılan Berat Kandili de bu gece dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk sahur ve ilk oruç ne zaman yapılacak? İşte Diyanet 2025 İmsakiye bilgileri...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında Mart ayında başlayacak. Ramazan ayının 1. ve ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak.

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN YAPILACAK?

28 Şubat Cuma gününü 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve 29 gün oruç tutulacak. Diyanet tarafından yayınlanan 2025 Ramazan İmsakiyesine göre bu yıl Adana'da ilk iftar 18.39'da son iftar ise 19.05'te olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan tarihinde sona erecek. Böylece Ramazan ayı sona ermiş olacak.

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025:

İllere göre iftar ve sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna Buna göre ilk gün için;

İstanbul'da sahur 06.07'de, iftar 19.01'de,

Ankara'da sahur 05.52'de, iftar 18.47'de,

Bursa'da sahur 06.07'de, iftar 19.02'de,

İzmir'de sahur 06.16'da, iftar 19.11'de,

Adana'da sahur 05.44'te, iftar 18.39'da gerçekleşecek.