Peygamber Efendimiz Berat Gecesi nasıl dua ederdi? Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? İşte Peygamberimizin Berat Gecesi Özel Duası...

Bugün İslam aleminde büyük önem teşkil eden ve ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili idrak edilecek. Bu özel geceyi ibadet ve dua ile geçirmek isteyenler Peygamber Efendimiz Berat Gecesi nasıl dua ederdi? Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte Berat Gecesi okunacak dualar...

PEYGAMBER EFENDİMİZ BERAT GECESİ NASIL DUA EDERDİ?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

''Allah'ım! Bana takvalı bir kalp nasip eyle! Allah'ım Bana şirketten uzak bir kalp nasip eyle!

Allah'ım bana azgınlıktan ve küfürden uzak bir kalp nasip eyle!''

''Ya Rabbi! Azabından affına sığınırım, Gazabından rızana sığınırım, Senden yine sana sığınırım, Senin zatın çok yücedir. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim, Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin.''

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Arapça

"Allahümme innî es'elüke bi-rahmetike'lletî vesiat külle şey'in en tağfira lî."

Anlamı: "Allah'ım! Her şeyi kuşatan rahmetinle beni bağışlamanı diliyorum."

Tövbe ve İstiğfar Duası:

"Estağfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy el-kayyûm ve etûbü ileyh."

Anlamı: "Kendisinden başka ilah olmayan, hayy ve kayyum olan, azîm ve kerîm olan Allah'tan bağışlanma dilerim ve O'na tövbe ederim."

BERAT KANDİLİ GECESİ OKUNACAK DUA:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!” (Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090)