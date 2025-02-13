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Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk sahur ve ilk oruç ne zaman yapılacak?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2025 15:08
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Ramazan ayının müjdecisi olarak bildiğimiz Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte 'Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?' gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 2025 yılı imsakiye bilgilerine göre ilk oruç ve ilk sahur tarihi belli oldu. İşte 2025 Diyanet imsakiye bilgileri...

Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk sahur ve ilk oruç ne zaman yapılacak?

Şaban ayının başlamasıyla birlikte mübarek üç aylar içinde bulunan ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan'ın habercisi sayılan Berat Kandili de bu gece dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk sahur ve ilk oruç ne zaman yapılacak? İşte Diyanet 2025 İmsakiye bilgileri...

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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında Mart ayında başlayacak. Ramazan ayının 1. ve ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak.

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN YAPILACAK?

28 Şubat Cuma gününü 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve 29 gün oruç tutulacak. Diyanet tarafından yayınlanan 2025 Ramazan İmsakiyesine göre bu yıl Adana'da ilk iftar 18.39'da son iftar ise 19.05'te olacak.

RAMAZAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan tarihinde sona erecek. Böylece Ramazan ayı sona ermiş olacak.

ORUÖÇ

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025:

İllere göre iftar ve sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna Buna göre ilk gün için;

ORUÇ

İstanbul'da sahur 06.07'de, iftar 19.01'de,
Ankara'da sahur 05.52'de, iftar 18.47'de,
Bursa'da sahur 06.07'de, iftar 19.02'de,
İzmir'de sahur 06.16'da, iftar 19.11'de,
Adana'da sahur 05.44'te, iftar 18.39'da gerçekleşecek.

Berat Kandili bu gece idrak edilecek! Berat Kandili bu gece idrak edilecek!
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