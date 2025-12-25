2025 Ramazan imsakiyesi yaklaşıyor: Regaip Kandili ve oruçla manevi hazırlık başlıyor

Regaip Kandili öncesinde imsak vakitleri ve kandil orucunun önemi merak konusu. Diyanet'in açıklamaları ışığında manevi hazırlık rehberi.

İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan üç aylar, Recep ayının başlamasıyla birlikte manevi bir atmosfere bürünüyor. Bu mübarek ayların ilki olan Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili, Ramazan ayına hazırlık için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu özel gecede yapılacak ibadetlerin fazileti, Müslümanları daha da motive ediyor. Özellikle Regaip Kandili namazı ve kandil orucu, bu manevi atmosferi derinleştiren önemli ibadetler arasında yer alıyor.

Regaip Kandili Namazı: Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır?

Regaip Kandili namazı, bu mübarek gecede kılınan nafile bir namazdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, bu namazın özel bir kılınış şekli bulunmamakla birlikte, genel olarak nafile namazlardaki gibi ikişer rekat halinde kılınması tavsiye edilir. Her rekatta Fatiha suresinden sonra Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunabilir. Namazın ardından bol bol dua etmek, tövbe istiğfarda bulunmak ve salavat getirmek de önemlidir. Regaip Kandili namazının kaç rekat olduğuna dair kesin bir sayı olmamakla birlikte, genellikle 12 rekat kılınması tavsiye edilir. Ancak önemli olan, samimiyetle ve huşu içinde ibadet etmektir.

Kandil Orucu Ne Zaman Tutulur? Diyanet'in Açıklaması

Regaip Kandili'nde oruç tutmak da sünnet olan davranışlardandır. Peki, kandil orucu ne zaman tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda önemli bir açıklama yapmıştır. Dini açıdan bir gün, güneşin batmasıyla başlar ve ertesi günün güneş batışına kadar devam eder. Bu nedenle, Regaip Kandili'nin idrak edileceği gecenin gündüzünde, yani kandilden bir gün önce oruç tutulması daha uygun olacaktır. Yani, 25 Aralık'ta idrak edilecek Regaip Kandili için 24 Aralık'ta oruç tutulması tavsiye edilir. Ancak, kandil gecesini takip eden gün de oruç tutulabilir. Önemli olan niyet ederek, ibadet bilinciyle oruç tutmaktır.

İmsak Vakitleri Neden Önemli?

Oruç ibadetinin en önemli unsurlarından biri de imsak vaktidir. İmsak, oruca başlama vaktini ifade eder ve bu vakit, sabah namazının başlangıç vaktidir. Bu nedenle, imsak vaktinin doğru bilinmesi, orucun doğru bir şekilde tutulması için büyük önem taşır. 2025 Ramazan İmsakiyesi henüz yayınlanmamış olsa da, Regaip Kandili'nden itibaren imsak vakitlerini takip etmek, Ramazan ayına hazırlık açısından faydalı olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve takvimlerinden imsak vakitlerine ulaşılabilir.

Regaip Kandili, Ramazan ayına hazırlık için önemli bir fırsattır. Bu mübarek geceyi ibadetlerle, dualarla ve oruçla geçirerek maneviyatımızı güçlendirebilir, kendimizi Ramazan ayının bereketine hazırlayabiliriz.