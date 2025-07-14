2025 resmi tatil günleri listesi

Ülkelerin dini, kültürel ya da milli açıdan öneme sahip olan günleri o ülkenin resmi tatili olarak kabul edilmektedir. Resmi tatil olarak ilan edilen günlerin içerikleri dini ya da milli durumlar ile ilgili olabilmektedir

Her yıl yenilenen tarihlerle resmi tatil günleri değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle her yılın başında o yılın resmi tatil takvimi yayınlanır. Genel olarak 1 ya da 5 gün arasında olan resmi tatiller hafta içi ya da hafta sonu günlere denk gelmesine bağlı olarak uzatılabilmektedir.

Türkiye’de resmi tatil olarak ilan edilen günler şunlardır:

Yılbaşı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Emek ve Dayanışma Günü

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Zafer Bayramı

Cumhuriyeti Bayramı

Kurban Bayramı

Ramazan Bayramı

Cumhuriyeti Bayramı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Zafer Bayramı

Bu özel günler; dini bayramlar, ulusal bayramlar ya da diğer adı ile resmi bayramlar ve genel tatil günleridir.

Türkiye’de resmi tatil düzenlemeleri 1981 yılından bu yana yürürlükte olan 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun doğrultusunda yapılmıştır. 4857 sayıl iş kanununa göre ise resmi tatil günlerinde çalışan işçilere o günün çalışma ücreti tam olarak ödenmektedir. Hizmet sektörü ya da sağlık sektörü gibi alanlarda hastanelerde, otellerde ve benzeri kurumlarda çalışan herkes resmi tatilden yararlanamadığı için iş kanunları doğrultusunda o gün çalışan kişiler tam gün ücretlerini ve o günleri de karşılayan ek ödemeleri verilmektedir. Belirtilen ve kanunlar doğrultusunda belirlenen resmi tatil günlerinde çalışan kişilerin resmi tatil günü ücretlerinin ödenmemesi durumlarında çalışan kişiler iş sözleşmeleri gereğince haklı nedenle iş akitlerini feshetme hakkına da sahip olmaktadırlar.

2025 resmi tatil takvimine göre resmi tatil günleri nelerdir?

Her yıl güncellenen resmi tatil günleri takvimine göre 2025 yılı için belirlenmiş olan resmi tatiller ve tarihleri şu şekildedir: