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2025 resmi tatil günleri listesi

Tüm ülkelerin devlet otoriteleri tarafından belirlenen bazı özel günleri bulunmaktadır. Bu özel günler devletin ve ülkenin tarihi ile ilgili önemli gelişmelerin tarihleri olabilmektedir. Kamu kuruluşlarının ve okulların bu tarihlerde tatil edilmesi resmi tatil ilanı olarak ifade edilmektedir.

2025 resmi tatil günleri listesi
Ferhan Petek

Ülkelerin dini, kültürel ya da milli açıdan öneme sahip olan günleri o ülkenin resmi tatili olarak kabul edilmektedir. Resmi tatil olarak ilan edilen günlerin içerikleri dini ya da milli durumlar ile ilgili olabilmektedir

Her yıl yenilenen tarihlerle resmi tatil günleri değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle her yılın başında o yılın resmi tatil takvimi yayınlanır. Genel olarak 1 ya da 5 gün arasında olan resmi tatiller hafta içi ya da hafta sonu günlere denk gelmesine bağlı olarak uzatılabilmektedir.

Türkiye’de resmi tatil olarak ilan edilen günler şunlardır:

Yılbaşı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Emek ve Dayanışma Günü
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Zafer Bayramı
Cumhuriyeti Bayramı
Kurban Bayramı
Ramazan Bayramı
Cumhuriyeti Bayramı
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Zafer Bayramı

Bu özel günler; dini bayramlar, ulusal bayramlar ya da diğer adı ile resmi bayramlar ve genel tatil günleridir.

Türkiye’de resmi tatil düzenlemeleri 1981 yılından bu yana yürürlükte olan 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun doğrultusunda yapılmıştır. 4857 sayıl iş kanununa göre ise resmi tatil günlerinde çalışan işçilere o günün çalışma ücreti tam olarak ödenmektedir. Hizmet sektörü ya da sağlık sektörü gibi alanlarda hastanelerde, otellerde ve benzeri kurumlarda çalışan herkes resmi tatilden yararlanamadığı için iş kanunları doğrultusunda o gün çalışan kişiler tam gün ücretlerini ve o günleri de karşılayan ek ödemeleri verilmektedir. Belirtilen ve kanunlar doğrultusunda belirlenen resmi tatil günlerinde çalışan kişilerin resmi tatil günü ücretlerinin ödenmemesi durumlarında çalışan kişiler iş sözleşmeleri gereğince haklı nedenle iş akitlerini feshetme hakkına da sahip olmaktadırlar.

2025 resmi tatil takvimine göre resmi tatil günleri nelerdir?

Her yıl güncellenen resmi tatil günleri takvimine göre 2025 yılı için belirlenmiş olan resmi tatiller ve tarihleri şu şekildedir:

  • 1 Ocak 2025 Yılbaşı / Çarşamba - 1 gün
  • 20 Ocak 2025 Sömestir tatili / 12 Gün
  • 29 Mart 2025 Ramazan Bayramı / Cumartesi - Arefe Günü - Yarım gün
  • 30 Mart 2025 Ramazan Bayramı / Pazar - 1 gün
  • 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı / Pazartesi - 1 gün
  • 1 Nisan 2025 Ramazan Bayramı / Salı- 1 gün
  • 23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı / 1 gün - Çarşamba
  • 1 Mayıs 2025 Emek ve Dayanışma Günü / İşçi Bayramı / 1 gün - Perşembe
  • 19 Mayıs 2025 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı / 1 gün - Pazartesi
  • 5 Haziran 2025 Kurban Bayramı / Perşembe - Arefe Günü - Yarım gün
  • 6 Haziran 2025 Kurban Bayramı / Cuma - 1 gün
  • 7 Haziran 2025 Kurban Bayramı / Cumartesi - 1 gün
  • 8 Haziran 2025 Kurban Bayramı / Pazar - 1 gün
  • 9 Haziran 2025 Kurban Bayramı / Pazartesi - 1 gün
  • 15 Temmuz 2025 Demokrasi ve Milli Birlik Günü / Salı - 1 gün
  • 30 Ağustos 2025 Zafer Bayramı / Cumartesi - 1 Gün
  • 28 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı / Salı / Yarım gün
  • 29 Ekim 2025 Cumhuriyeti Bayramı / Çarşamba / 1 gün
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