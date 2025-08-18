Sağlık uygulamaları 2025 yılında yapay zekayla önemli bir gelişme kaydetmiş durumdadır. Artık birçok uygulama, kişisel sağlık asistanımız haline geldi. Günümüzde akıllı saatlerle, fit bandlarla veya manuel veriler girerek sağlık verilerimizi takip edip değerlendirmek mümkün. Sağlık uygulamaları özellikle ekstrem şartlar altında yaşayan gruplar arasında popüler bir yere sahip. Sporcular, hamileler, çeşitli kronik hastalığa sahip olanlar (kardiyovasküler hastalar, insomnia, nefes ve akciğer hastaları vb.) gibi sağlık verilerinin düzenli takip edilmesi gereken kişiler için bu uygulamalar vazgeçilmez bir araç oldu.

2025'in en popüler sağlık uygulamalarına geçmeden önce hatırlatmakta fayda var; sağlık uygulamaları uzman görüş yerine geçmez, bir sorununuz varsa muhakkak profesyonel yardım almalısınız.

2025’te en çok indirilen sağlık uygulamaları nelerdir? 2025 popüler sağlık uygulamaları

1. MyFitnessPal

Beslenme ve egzersiz takibinizi yapmaya olanak sağlar. Barkod taraması ile yiyeceklerin besin değerlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca gün içinde tüketiminize bağlı olarak kalori, su ve makro takibi yapabilirsiniz. Günlük ve haftalık raporlar ile gelişiminizi takip edebilir ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri alabilirsiniz

2. Fitbit (app)

Sporcular arasında oldukça popüler olan bu uygulama kişisel yaşam koçunuz gibi çalışır. Gün içinde attığınız adım, nabız ve yağ yakımı gibi değerleri görebilirsiniz. Ayrıca uyku verimliliği için siz uyurken de veri toplamaya devam eder. Erişim sağladığı müddetçe yaptığınız bütün eylemlerden size uygun günlük ve haftalık sağlık rehberliği oluşturur.

3. Strava

Strava spor verilerinizi analiz edip size uygun kişisel rotalar oluşturan bir uygulamadır. Öne çıkan özelliği topluluk kısmında başarımlarınızı sergilemenize olanak tanır. Sizinle benzer tutkuyu paylaşan insanlarla tanışmanıza olanak sağlar. Yapay zeka destekli koçluk ile antrenmanlarınızı profesyonel bir seviyeye taşımanıza yardımcı olur.

4. Headspace

Bedensel sağlık ile ruhsal dinginliği bir araya getiren bir uygulama olarak bahsedilir. Bu uygulama ile meditasyon seanslarınızı organize edebilirsiniz. Stres kontrolü özelliği ile kortizol seviyenizi düşürebilir.

5. Ada Health

ADA health semptomlarınızı takip edip yorumlayan bir yapay zeka destekli sağlık asistanıdır. Bir hastalık veri tabanına sahiptir ve cevaplarınıza göre ihtimalleri eleyerek ilerler. Kullanım amacı semptomlarınıza uygun olarak sizlere doktora danışma vaktini oluşturmaktır. Diğer sağlık uygulamalarında olduğu gibi tıbbi bir uzman yerine geçmez ve analizleri kesinlik taşımaz. Uygulamada da belirtildiği üzere analizleri öneri niteliğindedir.

6. Flo (Periods & Ovulation Tracker)

Kadınlar için özel olarak üretilmiş (FemTECH) uygulamalardan birisi olan Flo, kullanıcılarına adet döngülerini detaylı olarak tutma imkanı sağlar. Girilen verilerle tahmini regl dönemini, PMS zamanını, yumurtlama ve gebelik gibi bulguları kullanıcılarına sunar. Herhangi bir regl düzensizliği ya döngü bozulması durumunda semptomları analiz eder ve uzmanlara yönlendirir. 400 milyonu aşan indirme sayısı ile Dünya'daki en popüler FemTech uygulamalarından birisidir.