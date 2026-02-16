2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor! Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sosyal medya düzenlemesi açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayata geçirilecek olan yeni sosyal medya düzenlemesi ve 'Alo Adalet' uygulaması ile ilgili tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Hacı Yakışıklı’ya açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYA YASASI

Bakan Gürlek sosyal medya düzenlemesi ile ilgili, "Sosyal medya yasasını çalışmaya başladık, 2026'ya çıkarmayı hedefliyoruz. Sosyal medya hesaplarına girmek için hem kimlik doğrulama hem de cep telefonu doğrulama gerekecek.15 yaş altı çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini önleyeceğiz. Bu hususta ailelerin büyük talebi ve tam desteği var" dedi.

ALO ADALET UYGULAMASI

'Alo Adalet' uygulamasıyla ilgili de bilgi veren Gürlek, uygulamanın ana amacının vatandaşın uzayan dava süreçlerinin daha kısa zamanda çözüme kavuşması olacağını kaydetti. Gürlek, "Mahkemede süreçleri devam eden vatandaşlarımız davasının gecikme nedenlerini birebir öğrenebilecek. Davanın her aşamasından bilgi sahibi olacak. Hakimlerimizin de hedef süreye uymaları amaçlanıyor" dedi.