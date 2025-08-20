HABER

2026 NATO Zirvesi Ankara'da yapılacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz 2026’da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi’nin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağını duyurdu.

2026 NATO Zirvesi Ankara’da yapılacak

Türkiye, ikinci kez NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz’da yapılacak 2026 NATO Zirvesi’nin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağını duyurdu.

Rutte, "Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği için teşekkür ederim. Türkiye, 70 yıldan uzun bir süredir NATO’nun güçlü bir müttefiki, ortak güvenliğimize paha biçilemez katkılarda bulunuyor.

Gelecek zirvemizde liderler, NATO’yu güvenliğimize yönelik kritik tehditlere yanıt verebilecek şekilde daha güçlü, daha adil ve daha caydırıcı bir ittifak haline getirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

2004 yılında gerçekleştirilen NATO Zirvesi, İstanbul’da yapılmıştı.

(İHA)

