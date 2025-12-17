2026 öncesi son anket! CHP ile AK Parti arasındaki yarış kızışıyor! 'Yüzde 27' detayı büyük sürpriz yapar mı?

ASAL Araştırma, son anket sonuçlarını X platformundaki hesabından kamuoyuyla paylaştı. Siyasetin gündeminde 'Terörsüz Türkiye' süreci geniş yer tutarken siyasi partilerin oy oranları da oldukça merak ediliyor. Anket sonuçlarında sürecin çıktılarının seçmen davranışlarına önemli etkide bulunduğu görüldü.

%27 DETAYI

Ankette dikkat çeken bir istatistik fark edildi. Oy tercihlerini henüz belirleyememiş vatandaşların seçimin kaderini tayin etmesi bekleniyor.

Zira anket sonuçlarına göre %27'lik bir kısım henüz kararını verebilmiş değil.

(Kararsızlar dağıtılmadan önce)

CHP: %24.6

AK Parti: %22.8

DEM Parti: %6.6

MHP: %5.2

İYİ Parti: %3.4

Zafer Partisi: %2.9

Yeniden Refah Partisi: %2.3

Anahtar Parti: %1.5

Türkiye İşçi Partisi: %1.0

Diğer: %2.3

Kararsızlar: %27

İŞTE ANKET SONUÇLARI

ASAL Araştırma'nın vatandaşlara yönelttiği "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna vatandaşların yanıtları şu şekilde oldu:

(Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

CHP: %33.8

AK Parti: %31.3

DEM Parti: %9.1

MHP: %7.2

İYİ Parti: %4.8

Zafer Partisi: %4.0

Yeniden Refah Partisi: %3.2

Anahtar Parti: %2.0

Türkiye İşçi Partisi: %1.4

Diğer: %3.2