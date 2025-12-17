HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

2026 öncesi son anket! CHP ile AK Parti arasındaki yarış kızışıyor! 'Yüzde 27' detayı büyük sürpriz yapar mı?

Kamuoyu araştırma şirketi ASAL Araştırma tarafından sosyal medya üzerinden yeni bir anket paylaştı. Vatandaşlara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunu yönelten araştırma şirketine verilen cevaplar ise daha ilgi çekici. Anket sonuçlarında özellikle %27'lik bir kısmın 'kararsız' olması seçim sonuçlarının kaderini değiştirebilecek cinsten bir detay olarak öne çıktı.

2026 öncesi son anket! CHP ile AK Parti arasındaki yarış kızışıyor! 'Yüzde 27' detayı büyük sürpriz yapar mı?
Doğukan Akbayır

ASAL Araştırma, son anket sonuçlarını X platformundaki hesabından kamuoyuyla paylaştı. Siyasetin gündeminde 'Terörsüz Türkiye' süreci geniş yer tutarken siyasi partilerin oy oranları da oldukça merak ediliyor. Anket sonuçlarında sürecin çıktılarının seçmen davranışlarına önemli etkide bulunduğu görüldü.

2026 öncesi son anket! CHP ile AK Parti arasındaki yarış kızışıyor! Yüzde 27 detayı büyük sürpriz yapar mı? 1

%27 DETAYI

Ankette dikkat çeken bir istatistik fark edildi. Oy tercihlerini henüz belirleyememiş vatandaşların seçimin kaderini tayin etmesi bekleniyor.

Zira anket sonuçlarına göre %27'lik bir kısım henüz kararını verebilmiş değil.

2026 öncesi son anket! CHP ile AK Parti arasındaki yarış kızışıyor! Yüzde 27 detayı büyük sürpriz yapar mı? 2

(Kararsızlar dağıtılmadan önce)

CHP: %24.6
AK Parti: %22.8
DEM Parti: %6.6
MHP: %5.2
İYİ Parti: %3.4
Zafer Partisi: %2.9
Yeniden Refah Partisi: %2.3
Anahtar Parti: %1.5
Türkiye İşçi Partisi: %1.0
Diğer: %2.3
Kararsızlar: %27

2026 öncesi son anket! CHP ile AK Parti arasındaki yarış kızışıyor! Yüzde 27 detayı büyük sürpriz yapar mı? 3

İŞTE ANKET SONUÇLARI

ASAL Araştırma'nın vatandaşlara yönelttiği "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna vatandaşların yanıtları şu şekilde oldu:

2026 öncesi son anket! CHP ile AK Parti arasındaki yarış kızışıyor! Yüzde 27 detayı büyük sürpriz yapar mı? 4

(Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

CHP: %33.8
AK Parti: %31.3
DEM Parti: %9.1
MHP: %7.2
İYİ Parti: %4.8
Zafer Partisi: %4.0
Yeniden Refah Partisi: %3.2
Anahtar Parti: %2.0
Türkiye İşçi Partisi: %1.4
Diğer: %3.2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'ın "Rüya iPhone" projesi sızdırıldıApple'ın "Rüya iPhone" projesi sızdırıldı
Bakırköy'de kanlı infaz: Otomobilin içinde öldürüldü!Bakırköy'de kanlı infaz: Otomobilin içinde öldürüldü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi seçim CHP ak parti anket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.