2026 öncesi son anket! CHP ile AK Parti arasındaki yarış kızışıyor! 'Yüzde 27' detayı büyük sürpriz yapar mı?

ASAL Araştırma, son anket sonuçlarını X platformundaki hesabından kamuoyuyla paylaştı. Siyasetin gündeminde 'Terörsüz Türkiye' süreci geniş yer tutarken siyasi partilerin oy oranları da oldukça merak ediliyor. Anket sonuçlarında sürecin çıktılarının seçmen davranışlarına önemli etkide bulunduğu görüldü.
Ankette dikkat çeken bir istatistik fark edildi. Oy tercihlerini henüz belirleyememiş vatandaşların seçimin kaderini tayin etmesi bekleniyor.
Zira anket sonuçlarına göre %27'lik bir kısım henüz kararını verebilmiş değil.
CHP: %24.6
AK Parti: %22.8
DEM Parti: %6.6
MHP: %5.2
İYİ Parti: %3.4
Zafer Partisi: %2.9
Yeniden Refah Partisi: %2.3
Anahtar Parti: %1.5
Türkiye İşçi Partisi: %1.0
Diğer: %2.3
Kararsızlar: %27
ASAL Araştırma'nın vatandaşlara yönelttiği "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna vatandaşların yanıtları şu şekilde oldu:
CHP: %33.8
AK Parti: %31.3
DEM Parti: %9.1
MHP: %7.2
İYİ Parti: %4.8
Zafer Partisi: %4.0
Yeniden Refah Partisi: %3.2
Anahtar Parti: %2.0
Türkiye İşçi Partisi: %1.4
Diğer: %3.2
