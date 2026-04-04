21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kocaeli’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmada hakkında birden fazla kişi tarafından yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.Ö., Başiskele’de yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
