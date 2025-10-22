21 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Ağrı ve Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin koordineli çalışmasıyla hakkında 19 ayrı suçtan arama kararı ve 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

Ağrı ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri koordineli çalışma kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu 19 ayrı suçtan aranması bulunan ve hakkında toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen B.B. isimli şüpheli yakalandı. B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır