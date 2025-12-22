HABER

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurul'da 2026 yılı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaklaşık 2 aylık bir bütçe maratonunun son gününde olduklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekilleri ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın bugünkü konuşmalarını eleştiren Günaydın, bu konuşmalarda emeklilerin, esnafın ve asgari ücretlinin anılmadığını ileri sürdü.

Bu konuşmalarda tek parti döneminin eleştirildiğini aktaran Günaydın, "Tek parti demek, Mustafa Kemal Atatürk demektir. Onurumuzdur, övünüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün uzunca bir dönem Başbakanlığını Celal Bayar, milletvekilliğini Adnan Menderes yapmıştır. Demek ki siz tek parti içerisinde kendi dedelerinizin de izini inkar ediyorsunuz. İşte o kadar tarih bilincinden yoksunsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de söz alarak Günaydın'ın açıklamalarını eleştirdi.

CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünü yaptığı bir parti olduğunu söyleyen Güler, "Tek parti dönemi dediniz, Mustafa Kemal Atatürk dediniz. Merhum Atatürk'ten sonra bir kişi daha vardı, onu sildiniz mi, unuttunuz mu? Hatırlatmak istiyorum. Kimdi o? Yine İsmet İnönü, merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından kısa bir süre sonra paralardan resmini kaldıran 'ebedi şef'. Öyle bir durum var." diye konuştu.

Güler, 1945'te mazlum ve mağdur 195 Azerbaycan Türkünün Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Sovyet Rus askerlerine Boraltan Köprüsü'nde teslim edilirler. Ne oldu bilmiyorum. Korktular mı, endişe mi duydular, ne oldu bilmiyoruz. Tarihi vesikalarda yazılıdır." dedi.

Genel Kurul'da daha sonra AK Parti'li Varank'ın da sataşmadan söz istemesi üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi.

Ara sırasında da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki arbede devam etti. Arbede sırasında Genel Kurul Salonu'ndaki saksı ve mikrofonlar devrildi.

Aranın ardından 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı yapılan oylamalarda kabul edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 569 oy kullanıldığını, teklife 320 kabul, 249 ret oyu verildiğini, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldığını, teklife 316 kabul ve 247 ret oyu verildiğini bildirdi.

Kurtulmuş, birleşimi 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da izledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

