HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Yaşam

21 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı JASAT’tan kaçamadı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, "Dolandırıcılık" suçundan hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre; Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde, "Dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davada 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan bir şahıs, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen firari şahıs, tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın halkın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklamaAraçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
Bursa’da 7 kaçak göçmen yakalandıBursa’da 7 kaçak göçmen yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.