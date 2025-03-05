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  4. 22 ilde birden baskın! İçişleri Bakanı açıkladı: DEAŞ operasyonunda 47 gözaltı

22 ilde birden baskın! İçişleri Bakanı açıkladı: DEAŞ operasyonunda 47 gözaltı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 08:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen 'Gürz-48' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

22 ilde birden baskın! İçişleri Bakanı açıkladı: DEAŞ operasyonunda 47 gözaltı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden 'Gürz-48' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DE PROPAGANDA YAPMIŞLAR

Operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ali Yerlikaya terör operasyonu
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