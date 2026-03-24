22 yaşındaki Aleyna'nın öldürülmesinde şoke eden detay!

Diyarbakır'da 20 Mart'ta yaşanan olayda 22 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetmişti. Erkek arkadaşı intihar dese de olay yerindeki incelemelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelinin ağabeyinin de eski eşini öldürdüğü ortaya çıktı.

22 yaşındaki Aleyna'nın öldürülmesinde şoke eden detay!
Ufuk Dağ

Diyarbakır’da kız arkadaşı Aleyna Yaray’ı (22) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cafer Başeğmez’in ağabeyi Emrah Başeğmez’in de (30) 4 yıl önce eski eşi Esma Başeğmez’i (27) öldürdüğü ortaya çıktı.

22 yaşındaki Aleyna nın öldürülmesinde şoke eden detay! 1

İNTİHAR İHBARINDA BULUNMUŞTU

Olay, 20 Mart’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez’in 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu.

22 yaşındaki Aleyna nın öldürülmesinde şoke eden detay! 2

KAFA KARIŞTIRAN DETAYLAR

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yaray’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, Yaray’ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı.

22 yaşındaki Aleyna nın öldürülmesinde şoke eden detay! 3

TUTUKLANDI

Bunun üzerine Başeğmez gözaltına alındı. Aleyna Yaray’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. Cafer Başeğmez ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

22 yaşındaki Aleyna nın öldürülmesinde şoke eden detay! 4

‘BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ’

Başeğmez ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Başeğmez, “Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm” dedi.

22 yaşındaki Aleyna nın öldürülmesinde şoke eden detay! 5

AĞABEYİ ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN HÜKMÜ GİYMİŞ

Cafer Başeğmez’in ağabeyi Emrah Başeğmez’in de 15 Temmuz 2022’de bir süre önce boşandığı Esma Başeğmez'i bıçaklayıp, tabancayla vurarak öldürüp kaçtığı, polisin çalışmasıyla 3 ay boyunca saklandığı adreste yakalandığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Emrah Başeğmez, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 yaşındaki Aleyna nın öldürülmesinde şoke eden detay! 6

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRMIŞ

Cafer Başeğmez’in son 1 yıldır Aleyna Yaray’ı takıntı haline getirdiği ve uyuşturucuya alıştırdığı öne sürüldü. Ayrıca Cafer Başeğmez’in ağabeyi ile ilgili olarak da Aleyna’ya, “Ağabeyim namus davasından eşini öldürdü. Onu cezaevinden kurtaracağım” dediği iddia edildi.

22 yaşındaki Aleyna nın öldürülmesinde şoke eden detay! 7

