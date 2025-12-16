HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

22’si alkolden 139 araç trafikten men edildi

Düzce’de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 22’si alkolden 139 araç trafikten men edildi.

22’si alkolden 139 araç trafikten men edildi

Düzce’de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 22’si alkolden 139 araç trafikten men edildi.

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 14 bin araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 824 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 22 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 139 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi belli oldu: DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaretTarihi belli oldu: DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret
Elazığ’da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybettiElazığ’da otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.