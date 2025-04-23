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23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak!
Cansu Akalp

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler aldı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

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resmi gazete 23 nisan
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