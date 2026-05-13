24 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi! Yasa dışı bahis şebekesine ağır darbe

Türkiye'nin yasa dışı bahis şebekelerine karşı mücadelesi devam ediyor. Yasa dışı bahis şebekelerine art arda operasyonlar düzenlenirken, son olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Kirli ağın ise 24 milyar TL olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bir yasa dışı bahis şebekesine 14 ilimizde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

24 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

24 Milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür.

Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum"

Öte yandan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada da şu bilgiler yer aldı:



"Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl J.K.lığı Siber Suç.Müc.Ş.Md.lüğünce, 04 Mayıs 2026 tarihinde başlatılan takipli siber suç faaliyeti kapsamında, Düzce C.Başsavcılığının (2026/5271) soruşturma dosyası kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, (55) şüpheli şahsın yasa dışı bahis faaliyetlerinde banka hesaplarının kullanıldığına yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde (55) şüpheli şahsın yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde kullanılan banka hesapları üzerinden elde edilen kazancın naklini yaparak 7258 Sayılı Kanunun 5/c maddesinde belirtilen “Para Nakline Aracılık Etmek” suçunu işledikleri tespit edilmiştir.

"1.5 YILLIK DÖNEMDE 24 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Şüpheli olduğu tespit edilen (55) şahsın açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiş olup; kurum, kuruluşlar ve MASAK ile yapılan yazışmalar sonucunda şüphelilerin hesaplarında, 1 Ocak 2025 - 1 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan (1.5) yıllık dönemde (24) Milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında; şüphelilerin yakalanması maksadıyla, Düzce C.Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda; (14) farklı ilde Düzce (27), Ankara (1), Edirne (1), Eskişehir (1), İstanbul (5), Kayseri (2), Mersin (1), Şanlıurfa (2), Trabzon (6), Gaziantep (3), İzmir (2), Bolu (1), Kocaeli (1) ve Hatay (2) olmak üzere (55) farklı adreste (tamamı polis bölgesi), (55) şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak arama, yakalama ve el koyma faaliyeti icra edilmiştir"

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır