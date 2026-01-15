HABER

Edirne’de seri hırsız yakalandı: 24 suç kaydı, 7 yıl hapis cezası bulundu! O anlar kamerada

Edirne’de farklı mahallelerde 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan B.A. (24), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarının ardından yapılan çalışmada şüphelinin 24 suç kaydı ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Edirne'de 6 ayrı iş yerindan hırsızlık yapan B.A. (24), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

6 İŞYERİNDEN YAPILAN HIRSIZLIK ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Edirne'nin Dilaverbey ve Sabuni mahallelerinde son günlerde iş yerlerinden para ve sigara çalındı. 6 işyerinden yapılan hırsızlık üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin B.A. olduğunu saptadı. Teknik ve fiziki takibe alınan B.A., bir büfeden alışveriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandı.

24 SUÇ KAYDI BULUNDU

B.A.'nın üzerinde yapılan aramada 459 paket sigara, 4 bin 165 lira ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A.'nin yapılan incelemesinde, 'oto, ev ve iş yerlerinden hırsızlık', 'taksirle yaralama', 'mala zarar verme', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından 24 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

B.A.'nın ayrıca, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan B.A.'nın hırsızlık anları ile bir büfeden alışveriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

