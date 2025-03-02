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  4. 24 yaşındaki Ahmet 197 gündür kayıp! Ailenin talebiyle arama çalışmaları yeniden başlatıldı

24 yaşındaki Ahmet 197 gündür kayıp! Ailenin talebiyle arama çalışmaları yeniden başlatıldı

02.03.2025 17:16
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ahmet Yıldız'ı (24), geçtiğimiz yılın 18 Ağustos'unda serinlemek için girdiği ırmakta kayboldu. Bölgede havadan, karadan ve ırmakta yapılan tüm aramalara rağmen Yıldız'a ulaşılamadı. Herhangi bir sonuç alınamayınca 40 gün sonra aramalar sonlandırıldı. Ailenin talebi üzerine Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

24 yaşındaki Ahmet 197 gündür kayıp! Ailenin talebiyle arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Karabük Mahallesi'nde geçen yıl 18 Ağustos'ta serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp, kayboldu. Yıldız için jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Jandarma ekiplerinin karadan arama çalışmasında sonuç alınamayınca bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri çağrıldı. Bölgede havadan, karadan ve ırmakta yapılan tüm aramalara rağmen Yıldız'a ulaşılamadı.

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Herhangi bir sonuç alınamayınca 40 gün sonra aramalar sonlandırıldı.

AİLENİN TALEBİYLE YENİDEN BAŞLADI

Ailesinin talebi üzerine Köprüçay Irmağı'nda Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

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Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği ekibi ve deniz polisi, su altı görüntüleme dronu ile kritik bölgelerde tarama çalışması gerçekleştirdi.

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Baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelendi

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Irmağın debisinin çok yüksek olması sebebiyle dalgıçlar suya giremezken, aramalar ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat kayıp
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