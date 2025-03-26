24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, 3 yıldır firariydi: O hükümlü Kocaeli'nde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kent genelinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve başkasının kredi kartını izinsiz kullanma suçlarından 11 ayrı suç kaydı bulunan, hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hükümlünün 3 yıldır firari olduğunu belirleyen ekipler, 5 gün süren fiziki takip sonucunda firariyi, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır