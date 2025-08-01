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25 şüpheli gözaltına alınmıştı! “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” operasyonunda yeni gelişme

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” operasyonunda adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

25 şüpheli gözaltına alınmıştı! “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” operasyonunda yeni gelişme

Savcılık soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 16’sı için adli kontrol talep etti.

Hakkında adli kontrol talep edilenler arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihale komisyonlarında yer alan kişilerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli şöyle sıralanmıştı:

"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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adli kontrol tutuklu
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